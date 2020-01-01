16:59 | 28.01.2020

Общее число жертв нового коронавируса в Китае достигло 106. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению. За последние сутки умерли 26 заболевших. Общее подтвержденное число случаев заболевания в Китае превысило 4,5 тысячи.



В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

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