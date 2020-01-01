16:50 | 28.01.2020

Президиум генерального совета «Единой России» исключил главу Чувашии Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Турчак, передает РИА «Новости». Накануне комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из «ЕР» после скандала с вручением пожарному ключей от новой машины. На видео видно, что глава Чувашии заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись.



Отметим, что это не первый скандал с участием Игнатьева. Ранее он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.

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