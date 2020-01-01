Власти США подтвердили гибель своего военного самолета в Афганистане

16:45 | 28.01.2020

США подтвердили гибель своего военного самолета в Афганистане. При этом военные опровергают информацию о том, что Bombardier был сбит афганскими талибами, передает РБК.



«Самолет Bombardier E-11A разбился в афганской провинции Газни. Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет», - написал представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт в твиттере. Сообщается, что США используют самолет Bombardier E-11A для радиоэлектронной разведки.



Как отмечает regnum.ru, радикальное движение «Талибан» уже взяло на себя ответственность за крушение самолета. По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.

© «Вечерние ведомости»