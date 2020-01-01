Россия будет достраивать «Северный поток – 2» собственными силами

16:40 | 28.01.2020

Строительство газопровода «Северный поток 2» будет завершено российской стороной. Об этом сегодня в ходе European Gas Conferenceа заявила заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. По ее словам, проект построен почти на 94%, сообщает «Интерфакс».



Напомним, в декабре 2019-го власти США ввели санкции против газового проекта, из-за чего иностранная компания Allseas прекратила укладку труб и вывела из зоны строительства суда. На тот момент было построено более 2300 из 2460 километров.

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