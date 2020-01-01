13:58 | 28.01.2020

«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу, передает «Интерфакс». Ранее, 21 января, стало известно, что до конца 2020 года Россия начнет поставлять газ по «Турецкому потоку» в Сербию.



Как напоминает rg.ru, газопровод «Турецкий поток» был официально запущен в Стамбуле 8 января этого года. Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров газа, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая половина для стран южной, юго-восточной и центральной Европы.

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