Бывший король Бельгии Альберт II признал себя отцом художницы Дельфины Боэль

13:53 | 28.01.2020

Бывший король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль (Delphine Boël). Об этом сообщает RTBF со ссылкой на пресс-релиз юристов бывшего монарха. При этом король не признал «общественное» отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.



Боэль добивалась анализа ДНК Альберта II с 2013 года, однако тогда он был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность, отмечает lenta.ru.



Как отмечает life.ru, бельгийская художница не может получать деньги от государства и вступать в правопреемство, однако она претендует на часть наследства своего отца.

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