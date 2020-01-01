В Алжире разбился истребитель Су-30

13:47 | 28.01.2020

Истребитель Су-30 разбился в Алжире. Об этом сообщил алжирский телеканал An Nahar. Авария произошла вечером 27 января в провинции Умм-эль-Буаги. По предварительной информации погибли два летчика, находившиеся на борту истребителя. Официального подтверждения этой информации нет. На данный момент на месте происшествия работают спасатели.

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