Российские туроператоры временно прекратили прием туристических групп из Китая

13:03 | 28.01.2020

Туроператоры временно прекратили прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Такое решение принято с целью предотвратить распространение нового типа коронавируса.



При этом отмечается, что ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно. Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также власти Китая, однако соответствующие решения принимаются не централизованно, а по усмотрению региональных властей, сообщает lenta.ru.



Напомним, жертвами коронавируса стали уже 106 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи.

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