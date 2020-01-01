Аналитики назвали размер прибавки к пенсии по ГПП

12:50 | 28.01.2020

Гарантированный пенсионный план может дать прибавку к пенсии в среднем на 16 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza. При этом в отдельных регионах прибавка может составить до 32 тысяч рублей. В частности, у столичных пенсионеров прибавка может составить порядка 32,7 тысячи рублей, а в Сахалинской области - 30 тысяч рублей. Наименьшую выгоду ощутят жители Тувы - 7,8 тысячи рублей, и Карачаево-Черкесской республики - 9,3 тысячи рублей.



Такие данные были представлены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Отдельно отмечается, что ГПП — исключительно добровольная схема. Однако успех будет зависеть от результатов пенсионных фондов и того, как им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

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