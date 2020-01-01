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12:28 | 28.01.2020

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку послу двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник агентства. Уточняется, что политик может уйти в отставку на этой неделе или на следующей.

Игнатьев руководит республикой с 2010 года, на данный момент он занимает пост главы второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Ранее во время выступления на Дне печати Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров, критикующих власть, нужно «мочить». Позже он извинился за свои слова, отметив, что смысл его речи был в другом, напоминает ТК «Дождь». Позже 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

© «Вечерние ведомости»

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