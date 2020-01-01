В ПАСЕ были оспорены полномочия делегации России

17:32 | 27.01.2020

На открытии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 27 января, полномочия делегации России были оспорены. Инициатором этого выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис, передает iz.ru. Он обосновал свое предложение тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций поддержали это предложение. В связи с этим, согласно восьмому правилу регламента ассамблеи, этот вопрос был передан в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому предложению.



Как напоминает russian.rt.com, 26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

© «Вечерние ведомости»