В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой

17:01 | 27.01.2020

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - «Почта Mail.ru» наблюдаются в понедельник в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, жалобы начали поступать примерно с 10:15 по московскому времени, к 11:35 их количество превысило 15 500.



61% пользователей указали, что не могут войти в свой почтовый ящик, у 27% не открывается сайт Mail.ru. Судя по карте сбоев, больше всего жалоб поступает из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и с юга России, передает «Интерфакс».

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