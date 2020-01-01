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16:55 | 27.01.2020

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет потерпел крушение в провинции Газни в Афганистане. По данным Ariana News, на борту были 110 человек, лайнер летел из афганского города Герат в индийский Дели. Как пишет Mirror, после падения самолет загорелся. На место авиакатастрофы направлены спасатели.

Афганские чиновники заявляют, что разбившийся самолет принадлежал национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В самой авиакомпании факт гибели своего лайнера опровергли.

© «Вечерние ведомости»

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