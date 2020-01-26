Китай занял второе место в мире по объемам производства вооружений и их продаж

12:29 | 27.01.2020

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).



До недавнего момента эксперты СИПРИ не имели в своем распоряжении данных о продажах китайского оружия за 2015-2017 годы, а потому производителей из этой страны не включали в топ-100.



Эксперты отмечают, что совокупный объем продаж американских компаний из топ-100 достигал $226,6 млрд, а российских — $37,7 млрд. Но, если бы у аналитиков тогда были данные по четырем основным китайским производителям, все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в $54,1 млрд. Причем три из них даже оказались бы в первой десятке, передает gazeta.ru.

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