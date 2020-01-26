Количество погибших в Китае от коронавируса 2019-nCoV выросло до 80 человек

11:24 | 27.01.2020

Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек.



Как передает «Интерфакс», число заразившихся с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 769, всего — 2794 человека. Еще больше 3,8 тысячи человек — под подозрением. Ранее сообщалось о 2 тысячах заболевших и 57 погибших.



Число подтвержденных случаев распространения заболевания увеличивается по всему миру. В данный момент имеется информация о заразившихся в Таиланде, Сингапуре, Австралии, Японии и США.

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