В Хабаровском крае нашли мать детей, брошенных отцом в Шереметьево

11:09 | 27.01.2020

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мать двоих мальчиков 8 и 5 лет, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, передает «Интерфакс».



По ее словам, родители были в разводе, дети жили с отцом, и мать не поддерживала с ними отношения. О том, что ее бывший муж собирается бросить сыновей, она была не в курсе.



Также она сообщила, что пока никто из родственников не заявил о желании опекать оставленных мальчиков, их дальнейшая судьба определится после возвращения в Хабаровский край. Отца детей ищет полиция, решается вопрос о привлечении его к ответственности за случившееся.



В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. В детском рюкзаке у них нашли свидетельства о рождении и записку. В ней отец сообщил, что у него нет денег, чтобы прокормить детей, и попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта», писал Telegram-канал Baza.

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