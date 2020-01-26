В результате крушения вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

11:02 | 27.01.2020

В результате крушения вертолета в Калифорнии погиб легендарный баскетболист NBA Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария. Также погибли находившиеся на борту 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли cо своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде. Уточняется, что все они направлялись на баскетбольную тренировку в соседний город.



Как пишет издание The Mirror, вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость — в районе Калифорнии был сильный туман.



Коби Брайант в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» пять раз становился чемпионом НБА, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

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