В Сургуте на журналиста напали работники штрафстоянки

18:29 | 24.01.2020

Фото: city-yaroslavl.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра было совершено нападение на журналиста, во время того, как он снимал сюжет для телеканала на штрафстоянке. У корреспондента «СургутИнформ-ТВ» Евгения Неупокоева выбили камеру, после чего ему заломили руки и уложили на пол, об этом рассказали в агентстве ЕАН со ссылкой на источник в телекомпании.



Инцидент произошел, когда корреспондент работал на одной из штрафстоянок на Нефтюганском шоссе, на деятельность которой пожаловались местные жители.



Добавим, что после случившегося журналист зафиксировал побои в травмпункте и сообщил об инциденте в городской следственный отдел.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»