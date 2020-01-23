Путин назначил бывшего вице-премьера Козака замглавы администрации президента

15:32 | 24.01.2020

Путин назначил бывшего вице-премьера Козака заместителем руководителя президентской администрации. Указ вступает в силу со дня его подписания. В соответствии с ещё одним опубликованным документом, число заместителей главы администрации увеличено с двух до трёх, передает russian.rt.com.



До отставки правительства России 15 января Козак занимался кураторством в правительстве вопросов ТЭКа и промышленности.

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