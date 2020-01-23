Лукашенко обвинил РФ в давлении на Белоруссию

15:23 | 24.01.2020

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере с целью давления на Минск, передает "Интерфакс". «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — добавил Лукашенко. «Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу» - также отметил глава Белоруссии. Свои слова Лукашенко произнес во время визита в Шклов. Там он обсудил местные проблемы, сообщает MK.ru.

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