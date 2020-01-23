Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов оборонных предприятий

15:09 | 24.01.2020

Путин закрытым указом списал безвозвратные долги российской «оборонки». Об этом на форуме в Давосе сообщил глава ВТБ Костин, передает MK.ru. По его словам, в указе прописано и участие бюджета, и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, сообщает iz.ru.



В июле 2019 года вице-премьер России Борисов заявил, что необходимо снизить долговую нагрузку на предприятия ОПК. К тому времени их долги насчитывали порядка двух триллионов рублей, напоминает life.ru.

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