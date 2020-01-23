Обвиняемый в киберпреступлениях россиянин Бурков частично признал вину на суде в США

14:43 | 24.01.2020

Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Алексей Бурков частично признал свою вину. На вопрос судьи признаёт ли он вину по двум пунктам из пяти, он ответил утвердительно. Речь идёт о сговоре с целью кражи номеров банковских карт и других личных данных, а также отмывании денег с использованием электронных устройств. Кроме того, хакер под присягой в присутствии адвоката согласился сотрудничать со следствием. Судья назначил вынесение приговора на 8 мая.



Как напоминает РБК, если Буркова признают виновным по всем пунктам обвинений, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Россиянина задержали в 2015 году в Израиле. В ноябре минувшего года он был экстрадирован в США, где предстал перед судом.

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