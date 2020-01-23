ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

14:33 | 24.01.2020

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка. ЦБ РФ обнаружил в нем существенное снижение капитала и признаки банкротства. В банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.



По величине активов кредитная организация из Саратова занимает 179-е место в банковской системе России, сообщает РБК.

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