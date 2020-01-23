Армия США получит «летающий авианосец»

14:19 | 24.01.2020

В США появится «летающий авианосец». Так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins, пишет издание Popular Mechanics.



Таким образом издание прокомментировало испытания, проведенные в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в ходе которых X-61A, запущенный с C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту.



Отмечается, что в рамках программы Gremlins предполагается создать целую систему запуска и управления работой роя небольших и недорогих беспилотных аппаратов.

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