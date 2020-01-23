Россия и мир
11:18 | 24.01.2020
Власти Китая поддержали предложение Путина о саммите пяти постоянных членов СБ ООН
Как напоминает РИА «Новости», Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести «встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании» и заявил, что РФ намерена, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».
При этом Путин заявил, что на странах — основателях ООН, постоянных членах Совбеза лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».
© «Вечерние ведомости»
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