Власти Китая поддержали предложение Путина о саммите пяти постоянных членов СБ ООН

11:18 | 24.01.2020

Китай поддерживает предложение Путина о проведении встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает «Интерфакс».



Как напоминает РИА «Новости», Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести «встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании» и заявил, что РФ намерена, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».



При этом Путин заявил, что на странах — основателях ООН, постоянных членах Совбеза лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».

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