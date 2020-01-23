В школе Снежинска двое учеников готовили теракт

20:46 | 23.01.2020

Фото: kekc.news

Двое учеников школы Снежинска Челябинской области готовили теракт. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить взрыв.



«Была получена оперативная информация о том, что двое учеников 9 класса школы N125 готовят взрыв в школьной столовой. Все силовые структуры сработали слаженно, ситуацию вовремя предотвратили. Сейчас проводится работа со школьниками», - цитирует «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.



Ребята хотели устроить некую акцию в школе и готовили её с начала учебного года. Информацию о приготовлениях перед новым годом узнали педагоги, но никаких мер по предотвращению не приняли. А правоохранительные органы о планируемом теракте узнали только после праздников.



По факту происшествия возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»