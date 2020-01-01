Метровый слой морской пены покрыл улицы испанских городов

16:56 | 23.01.2020

Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены, пишет Daily Mail. Пеной оказался покрыт город Тосса-де-Мар на курортном побережье Коста-Брава в испанской Каталонии. Там местные жители, проснувшись, обнаружили, что у них на улицах пена до пояса.



Также отмечается, что местами волны достигают семиметровой высоты и полностью перехлестывают через крыши домов на Майорке. Жертвами стихии стали минимум четыре человека, еще десятки пострадали. 200 тыс. человек остались без электричества.

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