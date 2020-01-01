Герман Греф заявил о возможном уходе с поста главы Сбербанка

16:35 | 23.01.2020

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, и практика это доказывает. Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают, - тоже», - заявил он.



Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% + 1 акция. В декабре 2019 года Reuters сообщил об обсуждении на уровне правительства передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.

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