Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проект поправок в Конституцию

16:29 | 23.01.2020

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправках в Конституцию. За него проголосовали 432 депутата. По словам председателя нижней палаты парламента Володина, во втором чтении проект закона будет рассматриваться на пленарном заседании 11 февраля.



Внести поправки в Конституцию Путин предложил в ходе послания федеральному собранию 15-го января.

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