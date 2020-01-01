Боевики три раза за день атаковали сирийских военных в провинции Идлиб

14:30 | 23.01.2020

Боевики произвели три атаки на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб 22 января. До 40 сирийских военных погибли, около 80 получили ранения в результате столкновения. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Минобороны России.



Руководитель Центра генерал-майор Юрий Боренков сообщил также, что за последние сутки боевики 55 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Во время обстрелов западных пригородов Алеппо погибли 12 и получили ранения 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

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