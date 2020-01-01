Парламент Великобритании утвердил сделку по Brexit

13:55 | 23.01.2020

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС, сообщает РИА «Новости». Теперь документ должен получить санкцию королевы Елизаветы II, после чего соглашаться (или нет) с выходом Британии из ЕС будут европейские чиновники.



Как отмечает rg.ru, если бы соглашение по Brexit было снова провалено, то Британии пришлось бы выходить из ЕС без соглашения - по сценарию так называемого «жесткого брекзита», чреватого катаклизмами в экономике и социальной сфере.

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