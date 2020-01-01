Число больных коронавирусом в Китае превысило отметку в 570 человек

13:45 | 23.01.2020

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Отмечается, что в 25 провинциях 95 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что жертвами коронавируса стали 17 жителей Китая. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.



Как сообщает РИА «Новости», по одному случаю выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване; по одному — в США, Японии, Южной Корее, три — в Таиланде. Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.

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