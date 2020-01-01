Иван Голунов потребовал от государства извинений за незаконное уголовное преследование

17:01 | 22.01.2020

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова. Он потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование, сообщает «МБХ медиа».



Журналист напомнил, что более полугода назад был незаконно привлечен к уголовной ответственности, однако так и не получил извинения в письменной форме, которые должны были быть принесены ему в течение месяца.



Напомним, Голунова задержали в июне 2019 года, в полиции заявили, что у него нашли наркотики. Журналист утверждал, что их ему подбросили. Через несколько дней дело против журналиста было прекращено, а задержавших его полицейских уволили.

© «Вечерние ведомости»