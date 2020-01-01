16:54 | 22.01.2020

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла 100 млрд долларов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.



На постторгах 21 января капитализация компании составила 100,1 млрд долларов, цена одной акции —555,1 долларов (22 января показатели снизились до 98,6 млрд и 547,2 долларов). Отмечается, что еще в июне 2019 г. акции Tesla стоили 179 долларов, а рыночная капитализация составляла примерно 32 млрд долларов.



Агентство Bloomberg указывает, что котировки растут на фоне отчета о прибыли в третьем квартале 2019 года, а также из-за открытия завода в Китае.

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