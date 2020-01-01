Путин считает нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

16:48 | 22.01.2020

Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области, передает russian.rt.com.



«Нам лучше не экспериментировать», — сказал Путин, напомнив, что парламентская форма правления нередко дает сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство, сообщает РБК. «Думаю, что для России с ее огромной территорией, с большим количеством наций, народов нужна все-таки крепкая президентская власть», — добавил Путин.

© «Вечерние ведомости»