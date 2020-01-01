Впервые в истории президентом Греции стала женщина

16:41 | 22.01.2020

Председатель Высшего административного суда Греции Екатерина Сакелларопулу 22 января избрана президентом страны, сообщает пресс-служба греческого парламента.



За Сакелларопулу проголосовали 261 депутат из 294 присутствовавших. Противников у нее не было, оставшиеся 33 парламентария воздержались. Сакелларопулу стала первой в истории Греции женщиной-президентом.



Отметим, что Греция является парламентской республикой. Президент выполняет в основном церемониальные функции.

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