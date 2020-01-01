Новым генпрокурором России стал замглавы Следственного комитета

15:01 | 22.01.2020

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Совет Федерации назначил на должность генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает ТАСС.



Новый генпрокурор пообещал оценить работу прокуроров всех регионов: «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры». Краснов заверил, что также планирует повысить прозрачность работы прокуратуры, чтобы знать слабые места ведомства, и наладить обратную связь с населением.



Кроме того, генеральный прокурор заявил, что необходимо отрегулировать систему проверок бизнеса, при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей нужно использовать индивидуальный подход. Также нужно максимально ослабить коррупцию в России за счет оздоровления деловой среды и жесткого реагирования на любые преступные проявления, «в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости».



Добавим, что Игорь Краснов ранее занимал пост замглавы Следственного комитета. Он вел дела «Боевой организации русских националистов», о покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, а также об убийстве политика Бориса Немцова. Краснов заявил, что, по его мнению, между СК и Генпрокуратурой нет никакого противостояния.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»