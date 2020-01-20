В Китае умер четвёртый человек от нового типа коронавируса

15:06 | 21.01.2020

Четвёртый человек умер от нового типа коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Отмечается, что умершим оказался 89-летний мужчина. Симптомы у него начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьезным затруднённым дыханием, а 19 января скончался, передает РИА «Новости».



В настоящее время в КНР зафиксировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, 35 - в тяжелом. Китайские медики подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку.



Власти Китая уже подтвердили наличие 224 случаев пневмонии. Еще по одному случаю заболевания было зафиксировано в Японии и Южной Корее, два — в Таиланде.

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