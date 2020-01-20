В Китае суд приговорил экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы

15:01 | 21.01.2020

Суд в Тяньцзине приговорил экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы и штрафу в 2 млн юаней ($290 000) за коррупцию, пишет South China Morning Post. Отмечается, что он не выразил желания обжаловать вердикт, а сторона его защиты не подавала соответствующей апелляции.



Мэн Хунвэй возглавлял Интерпол с 2016 года. Осенью 2018-го он пропал во время поездки в Китай. Об этом сообщила полиции его жена, проживающая с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации. Позднее выяснилось, что Хунвэй был задержан в Китае.

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