Генсек НАТО сообщил о том, что у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

14:42 | 21.01.2020

Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.



По словам главы североатлантического альянса, Global Hawk будут летать над территорией НАТО, но при этом смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей.



Всего альянс закупил пять новых американских Global Hawk. В настоящее время два проходят испытания на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Предполагается, что на вооружения беспилотники поступят в 2022 году, отмечает iz.ru.

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