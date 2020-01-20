Пресс-секретарь Путина объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

14:28 | 21.01.2020

Пресс-секретарь Путина Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик», передает РБК.



«Любые инициативы, озвученные главой государства, осуществляются в приоритетном порядке, это реальность, в которой мы существуем», — заявил Песков.



Напомним, Путин предложил внести поправки в основной закон страны 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. А уже 20 января он внес законопроект об изменении Конституции в Госдуму.

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