При пожаре в Томской области погибли 11 человек

10:16 | 21.01.2020

Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области

Минувшей ночью начался пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Число погибших возросло уже до 11.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Томской области, в 07:03 по московскому времени было обнаружено тело одиннадцатого погибшего. Всего из здания выбрались два человека. Предполагается, что жертвы пожара – иностранные рабочие. Как сообщает представитель экстренных служб региона, они могли быть гражданами Узбекистана.



В связи с чрезвычайным происшествием был создан оперативный штаб. Возглавил его губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»