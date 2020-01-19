Россия и мир
15:44 | 20.01.2020
Фото: vesma.today
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Напомним, что Юрий Чайка занимал должность министра юстиции с 1999 по 2006. С 2006 по настоящее время он был генерального прокурором РФ.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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