Юрий Чайка покинет пост генпрокурора

15:44 | 20.01.2020

Фото: vesma.today

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.



Напомним, что Юрий Чайка занимал должность министра юстиции с 1999 по 2006. С 2006 по настоящее время он был генерального прокурором РФ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»