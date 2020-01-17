В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле

09:58 | 20.01.2020

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Как сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



Предварительно установлено, что ночью 20 января в мини-отеле «Карамель», расположенном в цоколе жилого дома, прорвало трубу с горячей водой, которая затопила помещения отеля. На данный момент установлено, что погибли не менее пяти человек, еще трое находятся в больнице.



На месте происшествия под руководством руководителя следственного управления работают следователи районного следственного отдела и следователи-криминалисты, идет допрос потерпевших. Осмотр места происшествия начнется после ликвидации последствий аварии.

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