В пермской частной гостинице при прорыве трубы отопления погибли люди

Сегодня, 20 января, утром из-за прорыва трубы отопления в частном отеле «Карамель» в Перми погибли люди, об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.Ранее речь шла о четырех погибших и трех пострадавших. Но как сообщила пресс-служба губернатора Пермского края «Интерфаксу», что число жертв возросло до пяти. На место ЧП выехал губернатор Максим Решетников.Отель «Карамель» расположен в подвальном помещении по адресу ул. Советской Армии 21.На месте происшествия работают экстренные службы и семь бригад скорой помощи. Подробности случившегося пока неизвестны.Как сообщает телеграм-канал «Baza», по предварительным данным, из-за прорыва трубы с горячей водой одна из спален стала быстро заполняться кипятком. Ожоги получили несколько человек. Четыре человека погибли на месте ЧП. Стоит отметить, что прорыв воды в подвальном хостеле в Перми стал не первым. В сентябре прошлого года труба уже лопалась, причём, в том же самом номере, но тогда повезло, номер стоял пустым, добавляет «Baza».