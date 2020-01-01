В России произошел первый случай смерти от употребления снюса

15:59 | 17.01.2020

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.



Брюн отметил, что сейчас конфеты и жвачки с никотином обрели большую популярность, что повлекло за собой множество проблем в стране. «Появились психозы, уже появилась первая смерть», — сказал он, передает MK.ru.



Как напоминает lenta.ru, в декабре 2019-го в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий полный запрет продажи в стране любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные.

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