Темпы роста ВВП Китая снизились до минимума за 29 лет

15:53 | 17.01.2020

Темпы роста китайской экономики в прошлом году составили 6,1%, тогда как в 2018 году ВВП Поднебесной вырос на 6,6%. Соответствующие оценки были обнародованы в пятницу статбюро КНР. Уточняется, что наибольший рост китайский ВВП показал в I квартале 2019 года (6,4%).



По данным газеты South China Morning Post (SCMP), этот результат стал наименьшим показателем с 1990 года. При этом темпы роста остались в пределах диапазона, которые власти Китая указали в качестве целевого ориентира в начале 2019 года (6–6,5%).

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