Премьер-министр Украины Алексей Гончарук намерен покинуть свой пост

15:32 | 17.01.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне обнародованной в СМИ скандальной «прослушки» с участием главы правительства, подал заявление об отставке, передает gazeta.ru. По словам Гончарука, он пошел на этот шаг, чтобы «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».



Как напоминает РИА «Новости», на YouTube-канале с названием «Как обмануть президента» опубликовали аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском — в частности, говорится, что у него «примитивное понимание экономических процессов».

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