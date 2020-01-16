Эксперты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли в 2019 году

12:38 | 17.01.2020

«Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock, специализирующейся на защите информации, сообщили о том, что в 2019 году самыми популярными паролями опять стали «123456» и «qwerty», а также их комбинации (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.



Исследование показало, что в России также часто используют незамысловатые коды: пользователи защищают свою информацию словами «пароль», «йцукен», «я», «любовь» и «привет». Кроме того, в десятку самых популярных входят пароли-имена: «наташа», «максим», «андрей» и «солнышко».

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