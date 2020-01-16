Население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек

12:10 | 17.01.2020

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР, передает РИА «Новости».



Численность мужского населения страны зарегистрирована на отметке 715 млн 270 тыс., женского - 684 млн. 780 тыс.



Естественный прирост населения держится на уровне 3,34 на тысячу человек. Численность мужского населения возросла до 715,27 миллиона, а женского до 684,78 миллиона человек. Общее число жителей КНР теперь составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек.

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